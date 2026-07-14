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Onderhandelingen tussen Israël en Libanon hervat in Rome

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 14:26
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ROME (ANP/AFP) - In Rome is een nieuwe onderhandelingsronde tussen Libanon en Israël begonnen. De twee landen spreken elkaar in de ambassade van de Verenigde Staten, die optreden als bemiddelaar.
Een van de heikele punten is de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon, waar dat land is opgetrokken tot de rivier de Litani. Dit naar eigen zeggen om het noorden van Israël te beschermen tegen Hezbollah, dat zelf niet aan de onderhandelingstafel zit.
Iran houdt bovendien nog altijd vol dat een staakt-het-vuren in Libanon een harde voorwaarde is voor het fragiele bestand dat het zelf is overeengekomen met de VS, en dat recentelijk in het slop is geraakt nadat wederzijdse beschietingen weer waren opgelaaid.
Pilotzones
Op grond van eerdere afspraken zou Israël zich terugtrekken uit twee delen van het zuiden van Libanon, zogenoemde pilotzones. Het Libanese leger zou vervolgens daar moeten toezien op een staakt-het-vuren.
Israël zegt nu in de onderhandelingen vaart te willen maken met de verwezenlijking van die gebieden.
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