Man vrijgelaten na schietpartij Brown: schutter loopt nog rond

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 7:36
PROVIDENCE (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse autoriteiten laten de man vrij die was aangehouden na de dodelijke schietpartij op Brown University. "Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat er geen reden is om hem als mogelijke verdachte te beschouwen", zei procureur-generaal Peter Neronha van Rhode Island tegen de pers. Hij wilde niet in detail treden over hoe het onderzoek ervoor staat. "Het is duidelijk dat de moordenaar nog rondloopt en daarom gaan we het plan van aanpak niet prijsgeven."
Bij de schietpartij op de prestigieuze universiteit vielen afgelopen zaterdag zeker twee doden. Ook raakten zeker negen personen gewond. De schietpartij leidde tot een klopjacht op de dader en de aanhouding van een twintiger. Die persoon komt nu weer vrij omdat het onderzoek "een andere richting opgaat", aldus de autoriteiten op een persconferentie.
De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte, waarop te zien is hoe die persoon over straat loopt.
