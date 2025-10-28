ECONOMIE
Marco Borsato ontkent aantijgingen 'met klem' bij begin strafzaak

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 10:02
bijgewerkt om dinsdag, 28 oktober 2025 om 10:05
Marco Borsato heeft aan het begin van de ontuchtzaak tegen de zanger "met klem" benadrukt dat de feiten waarvan hij wordt verdacht niet kloppen. "Dit heeft niet plaatsgevonden", zei de zanger.
De zaak was even daarvoor begonnen met het voordragen van de tenlastelegging door het Openbaar Ministerie. Justitie verdenkt Borsato van ontucht met een 15-jarig meisje.
Het proces ging verder met het bespreken van de relatie tussen het vermeende slachtoffer en haar moeder. De moeder was jarenlang voorzitter van de fanclub van de zanger. Borsato steunde haar financieel, zodat zij niet langer hoefde te schrijven voor erotische bladen. "Dat blok wilde ik niet aan mijn benen hebben hangen", zei Borsato.
