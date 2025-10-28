Bontenbal ziet coalitie met JA21 en BBB niet zitten

CDA -lijsttrekker Henri Bontenbal voelt weinig voor een centrumrechts kabinet dat gesteund wordt door JA21 en BBB . Hij blijft inzetten op een grote coalitie in het midden, zei hij dinsdag in het Radio 1 Journaal.

Bontenbal heeft eerder aangegeven liever een regering met de VVD dan met GroenLinks-PvdA te vormen. Maar een mogelijke coalitie met VVD, JA21 en BBB ziet hij niet zitten. Met JA21 is "ook een risico, omdat daar ook heel veel nieuwe mensen op de lijst staan, en BBB vind ik heeft de afgelopen jaren niet heel veel geleverd", zei hij in het radioprogramma.

Volgens hem is een centrumrechtse coalitie ook geen "heel realistische optie", omdat die volgens hem vermoedelijk niet voldoende zetels haalt. Maar hij sluit niets uit. "De opties staan allemaal open." Hij regeert het liefst met een "aantal grote partijen die samen een meerderheid vormen, want dan wordt het regeren wel echt makkelijker".