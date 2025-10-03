Toch resultaten boeken ziet Schoof als zijn grootste prestatie

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Dick Schoof noemde tijdens zijn laatste wekelijkse persconferentie het zorgen voor resultaten van het kabinet als één van zijn grootste prestaties. Hij zei ook dat hij genoten heeft van de persmomenten.

De premier werd gevraagd wat hij zijn grootste prestatie vond in het afgelopen jaar als premier. "Dat zijn meerdere dingen", zei hij. "Als ongebonden premier tussen verschillende partijen toch te zorgen dat je resultaten boekt", noemde Schoof. Als voorbeeld noemde hij de asielwetten die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Hij vond dat het "goed is geweest dat we normale dingen die bij regeren horen hebben gedaan".

De premier wilde verder niet terugblikken op zijn premierschap, maar zei geen spijt te hebben. "Ook al had ik dit allemaal geweten, ik zou geen ander besluit hebben genomen anderhalf jaar geleden."

Mogelijk blikt de premier wel terug in een boek. "Er zijn een paar uitgeverijen die zich tot mij gewend hebben, dat heb ik allemaal in beraad."