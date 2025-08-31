Marcouch: verstoren wedstrijden met vuurwerk is onacceptabel

ARNHEM (ANP) - Het is onacceptabel dat supporters van de voormalige profvoetbalclub Vitesse afgelopen weekeinde meerdere wedstrijden hebben verstoord door vuurwerk op het veld te gooien. Dat zegt de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch.

"Dit heeft niets te maken met het supporten van Vitesse, het ondermijnt supporters juist. Ik vraag me al jaren af wat er in die hoofden omgaat. Dat ze denken dat ze op deze lelijke manier de eer van een club beschermen. Idioot gedrag."

Twee wedstrijden werden stilgelegd nadat er van buiten de stadions vuurwerk op het veld was gegooid. Dat gebeurde bij de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ op vrijdag en bij RKC Waalwijk - Almere City zaterdag. Bij de ontmoeting tussen Excelsior en FC Twente, zaterdag in Rotterdam, werden twee mensen opgepakt met rookbommen en bivakmutsen.

Supporters van Vitesse hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Ze zijn boos omdat de licentie van de club voor het spelen van betaald voetbal is ingetrokken.