ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Marcouch: verstoren wedstrijden met vuurwerk is onacceptabel

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 19:12
anp310825117 1
ARNHEM (ANP) - Het is onacceptabel dat supporters van de voormalige profvoetbalclub Vitesse afgelopen weekeinde meerdere wedstrijden hebben verstoord door vuurwerk op het veld te gooien. Dat zegt de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch.
"Dit heeft niets te maken met het supporten van Vitesse, het ondermijnt supporters juist. Ik vraag me al jaren af wat er in die hoofden omgaat. Dat ze denken dat ze op deze lelijke manier de eer van een club beschermen. Idioot gedrag."
Twee wedstrijden werden stilgelegd nadat er van buiten de stadions vuurwerk op het veld was gegooid. Dat gebeurde bij de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ op vrijdag en bij RKC Waalwijk - Almere City zaterdag. Bij de ontmoeting tussen Excelsior en FC Twente, zaterdag in Rotterdam, werden twee mensen opgepakt met rookbommen en bivakmutsen.
Supporters van Vitesse hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Ze zijn boos omdat de licentie van de club voor het spelen van betaald voetbal is ingetrokken.
Vorig artikel

NS: bijna 140.000 Formule 1-fans met trein vervoerd

POPULAIR NIEUWS

148265496 l

Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

American-XL-Bully-1

Twee American Bully’s XL doden man in Rotterdam."Hij was een lieve vader"

shutterstock_2036356931

Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen

ANP-525024303

Dit is het beste ontbijt volgens een Harvard-voedingsexpert: “Ik moet bijna huilen van het gemiddelde Amerikaanse ontbijt”

ANP-528976407

De treurige fentanylcrisis in de VS in drie grafieken: dodelijker dan auto-ongelukken

ANP-430253650

Vleesetende horrormade grijpt razendsnel om zich heen in Mexico