Marechaussee vindt zeventien vreemdelingen in koeltrailer

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 11:44
HOEK VAN HOLLAND (ANP) - De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdagavond zeventien mensen aangetroffen in een koeltrailer in Hoek van Holland. Onder hen bevonden zich zes minderjarigen. Twee verdachten zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel, meldt de marechaussee maandag.
Veertien van de gevonden vreemdelingen hebben de Turkse nationaliteit, twee komen uit Koeweit en een uit Iran. De chauffeur van de trailer, die ook de Turkse nationaliteit heeft, is aangehouden. Ook een van de vreemdelingen is aangemerkt als verdachte en opgepakt.
De koelinstallatie van de trailer stond aan op het moment dat de marechaussee de groep aantrof. Daarom werd uit voorzorg medische hulp ingeroepen, maar niemand bleek gewond te zijn. De marechaussee onderzoekt de zaak verder onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.
