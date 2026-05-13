Marineschip Evertsen terug in Nederland na weken overwerk om Iran

door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 10:43
DEN HELDER (ANP) - Het fregat dat in de Middellandse Zee hielp te beschermen tegen Iraanse luchtaanvallen is terug in Nederland. De Zr.Ms. Evertsen legde woensdagochtend, na een veel langere periode op zee dan gepland, aan in thuishaven Den Helder.
De Evertsen zou eigenlijk begin april al terugkeren van een reeks oefeningen in noordelijke wateren, met het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle en de schepen die daarbij horen. Maar de Charles de Gaulle werd na een droneaanval op een militaire basis op Cyprus en Iraanse raketten die op Turkije mikten naar de Middellandse Zee gedirigeerd. De Fransen vroegen de Evertsen mee, waardoor de bemanning van het luchtverdedigings- en commandofregat weken overwerk verrichtte.
De Charles de Gaulle vaart nu door in de richting van de Straat van Hormuz, en voor de Evertsen was het hoog tijd voor de thuisreis. Daarom is de missie niet verlengd.
