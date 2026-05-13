Van Weel (VVD): Geen extra maatregelen kabinet na rellen bij opvanglocaties

Het kabinet komt niet met extra maatregelen na de rellen bij mogelijke asielzoekerslocaties, zegt minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD). Een demonstratie bij een noodopvang in Loosdrecht liep dinsdagavond volledig uit de hand. Er werd onder meer brand gesticht en de politie werd bekogeld.

De bewindsman noemt het optreden van relschoppers "schandalig" en zegt dat tegen dergelijke acties "hard zal worden opgetreden". Volgens Van Weel moeten "mensen beseffen dat ze hiermee helemaal niets bereiken. Nog sterker, hiermee brengen ze mensenlevens in gevaar". Op lokaal niveau worden "gepaste maatregelen getroffen".

"De politie is echt in staat om dit soort rellen de kop in te drukken", zegt de minister. In Loosdrecht werd de brandweer gehinderd de brand te blussen. Daarop greep de ME in. Er waren enkele honderden betogers. Drie mensen zijn aangehouden, onder wie twee minderjarigen. Ze komen uit Huizen, Kortenhoef en Amersfoort.