ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Marokko geeft miljarden extra aan onderwijs en zorg na protesten

Samenleving
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 23:20
anp191025164 1
RABAT (ANP/RTR) - Marokko gaat in 2026 140 miljard dirham (ruim 13 miljard euro) uitgeven aan gezondheidszorg en onderwijs, meldt het koninklijk paleis zondag. Dat is een stijging van 16 procent vergeleken met dit jaar.
Het verbeteren van de gezondheidszorg en het onderwijs was een belangrijke eis van jongeren die de afgelopen weken in heel Marokko demonstreerden. De regering komt ook met maatregelen die het makkelijker moeten maken voor jongeren onder de 35 jaar om de politiek in te gaan.
Sinds eind september zijn er veel protesten in het land, aangewakkerd door jongerenbeweging GenZ 212. De demonstranten roepen onder meer op tot hervormingen in de gezondheidszorg en het onderwijs. De demonstraties liepen meermaals uit op geweld, met meerdere doden tot gevolg.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1Ip4zv

Wat je als eerste ziet op deze afbeelding zegt veel over jouw persoonlijkheid

20c573db-beb9-4af7-9dd8-996d6181d70f

VS: Hamas plant een aanval

ANP-539501276

Trump: Zelensky moet Poetin zijn zin geven, 'anders vernietigt Poetin Oekraine".

ANP-525689601

Genoeg leegstand in Nederland 200.000 woningen

mobile

Deze omweg moet Poetin nemen om in Boedapest te komen

194443241_m

Je geboortedatum liegt: nieuw bloedonderzoek onthult je werkelijke leeftijd

Loading