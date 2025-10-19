Verstappen ziet kansen op vijfde wereldtitel

AUSTIN (ANP) - Verstappen sprak na zijn overwinning in de Grote Prijs van de Verenigde Staten van een ongelofelijk weekend. De viervoudig wereldkampioen ziet kansen op een vijfde wereldtitel. "We moeten voor dit soort weekenden blijven zorgen. Het wordt heel spannend tot de laatste race", zei hij in het interview na afloop van de race.

Verstappen vond het geen eenvoudige zege en zei dat de verschillen ook niet groot waren. "Ik wist dat het vandaag niet makkelijk zou worden, want het verschil in snelheid tussen Norris en mij was klein. In het eerste deel maakten we het verschil. Het was daarnaast echt belangrijk om de banden te sparen waar het kon."

In de wereldtitelstrijd liep Verstappen door de GP-zege en de zege in de sprintrace van zaterdag flink in op de Australische klassementsleider Oscar Piastri van McLaren en diens Britse teamgenoot Lando Norris. Verstappen heeft 40 punten minder dan Piastri en 26 minder dan Norris. Er volgen nog vijf races.