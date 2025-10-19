Suggestie Eerdmans: vrij personenverkeer in Europa aanscherpen

DEN HAAG (ANP) - JA21-leider Joost Eerdmans opperde tijdens het RTL-verkiezingsdebat om het vrije verkeer van personen aan te scherpen in de Europese Unie, om de arbeidsmigratie terug te brengen. Daarmee wil hij sleutelen aan een van de kernwaarden van de Europese Unie, waarvoor ook een verdragswijziging nodig is.

"Het verdrag van vrij verkeer van mensen moeten we misschien aanscherpen om te komen tot minder grootschalige laaggeschoolde arbeid", suggereerde Eerdmans. Wat hij precies wil veranderen en hoe hij dat wil doen, zei hij er niet bij.

Het veranderen van een Europees verdrag is een complex proces dat doorgaans jaren in beslag neemt.