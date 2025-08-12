Darkweb: jouw gestolen medische dossier is tussen de 50 en 1000 euro waard

Je vraagt je misschien af wat voor crimineel de waarde is van jouw medische dossier. Van honderdduizenden Nederlanders blijken medische gegevens gehackt. Die zijn nu te koop op het darkweb, het deel van internet waar ook kinderporno wordt verhandeld.

Het is volgens insiders heel veel waard. Zeker als de data compleet zijn, dus een medisch dossier, inclusief bsn-nummer, adresgegevens, etc. Dat kan een crimineel wel 1000 euro opleveren, is de schatting . Dat is veel meer dan creditcard-gegevens waard zijn. De reden: je hebt er veel langer wat aan.

Wat kunnen criminele met jouw data?