Darkweb: jouw gestolen medische dossier is tussen de 50 en 1000 euro waard

door Peter Janssen
dinsdag, 12 augustus 2025 om 5:54
bijgewerkt om dinsdag, 12 augustus 2025 om 6:23
Je vraagt je misschien af wat voor crimineel de waarde is van jouw medische dossier. Van honderdduizenden Nederlanders blijken medische gegevens gehackt. Die zijn nu te koop op het darkweb, het deel van internet waar ook kinderporno wordt verhandeld.
Het is volgens insiders heel veel waard. Zeker als de data compleet zijn, dus een medisch dossier, inclusief bsn-nummer, adresgegevens, etc. Dat kan een crimineel wel 1000 euro opleveren, is de schatting. Dat is veel meer dan creditcard-gegevens waard zijn. De reden: je hebt er veel langer wat aan.

Wat kunnen criminele met jouw data?

  • Identiteitsfraude: Met een gestolen medisch dossier (inclusief naam, adres, geboortedatum, BSN en verzekeringsinformatie) kunnen criminelen zich voordoen als het slachtoffer. Zo kunnen ze medische zorg of dure medicijnen verkrijgen, frauduleuze verzekeringsclaims indienen, of zelfs nieuwe identiteiten opbouwen.
  • Financiële fraude: Medische dossiers bevatten vaak aanvullende financiële gegevens. Hiermee kunnen criminelen toegang krijgen tot bankrekeningen of leningen aanvragen op naam van het slachtoffer.
  • Chantage en afpersing: Vooral bij gevoelige informatie, zoals testuitslagen, psychische problematiek of aandoeningen met een stigma, kunnen slachtoffers onder druk worden gezet of afgeperst, zeker als het publieke of prominente personen betreft.
  • Inzetten voor phishing en cyberaanvallen: Gestolen data worden vaak gebruikt om zeer geloofwaardige phishingmails te sturen of verdere inbraken te plegen bij andere organisaties, bijvoorbeeld door ook toegang te krijgen tot authenticatiegegevens.
  • Zwartemarkthandel: Naast identiteits- en verzekeringsfraude worden medische dossiers ook los verkocht aan andere criminelen die deze op hun beurt weer inzetten voor diverse vormen van misdaad.

