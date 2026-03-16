ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Medewerker Iraanse Rode Halve Maan omgekomen bij reddingsoperatie

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 10:33
anp160326110 1
TEHERAN (ANP) - Een hulpverlener van de Iraanse Rode Halve Maan is omgekomen tijdens een zoek- en reddingsoperatie in de provincie Isfahan, meldt koepelorganisatie IFRC waar ook het Rode Kruis onder valt. Het incident gebeurde op 8 maart. Sinds het uitbreken van de oorlog in Iran hebben volgens de organisatie meerdere hulpverleners verwondingen opgelopen tijdens het uitvoeren van hun taken.
De hulpverlener stierf tijdens "de uitvoering van zijn humanitaire plicht om mensen te helpen". Het is niet bekendgemaakt hoe hij om het leven is gekomen.
"Het embleem van de Rode Halve Maan is een symbool van bescherming, menselijkheid, neutraliteit en hoop. Helaas komen onze vrijwilligers en medewerkers te vaak om het leven tijdens het uitvoeren van levensreddend werk. Dit is onacceptabel", schrijft de organisatie in een verklaring.
Sinds het begin van het jaar zijn al zeven leden van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan omgekomen tijdens hun werk.
loading

Loading