Rechtbank Polen beveelt arrestatie oud-minister wegens corruptie

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 12:02
WARSCHAU (ANP/ANP) - Een Poolse rechtbank heeft de arrestatie bevolen van oud-justitieminister Zbigniew Ziobro. Hij wordt verdacht van corruptie en riskeert tot 25 jaar gevangenisstraf. De politicus vertrok vorig jaar naar Hongarije, waar hij naar eigen zeggen politiek asiel heeft gekregen.
Ziobro negeerde herhaaldelijk dagvaardingen en sprak van een politiek proces. Hij meldt via X het besluit om hem in voorarrest te plaatsen aan te vechten. Er zijn 26 aanklachten tegen hem ingediend, waaronder over machtsmisbruik, het leiden van een criminele organisatie en het misbruik van fondsen voor misdaadslachtoffers om de Israëlische Pegasus-spyware te kopen, naar verluidt om politieke tegenstanders te bespioneren.
Hij was de leider van de ultraconservatieve partij Soeverein Polen, een coalitiepartner van de nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Ziobro was van 2015 tot 2023 minister. Hij speelde een belangrijke rol bij de controversiële hervormingen in de rechtspraak.
