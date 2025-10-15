Media Israël: Hamas droeg verkeerd lichaam over aan Israël

TEL AVIV (ANP/AFP) - Een van de vier dode personen die Hamas dinsdag heeft overgedragen aan Israël was geen gijzelaar, schrijven Israëlische media, waaronder Haaretz en The Jerusalem Post. Het zou gaan om een Palestijn. De drie anderen waren wel gijzelaars. Familieleden hebben dat bevestigd na forensisch onderzoek.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Hamas een verkeerd lichaam heeft overgedragen. Begin dit jaar gaf de groepering de stoffelijke resten vrij van een onbekende vrouw uit Gaza in plaats van die van gijzelaar Shiri Bibas. De fout werd kort daarna gecorrigeerd door alsnog het juiste lichaam over te dragen.