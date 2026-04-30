ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: omstreden Russisch graanschip wordt niet gelost in Israël

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 11:42
anp300426126 1
TEL AVIV (ANP) - Een lading graan die vermoedelijk afkomstig is uit bezet Oekraïens gebied wordt niet gelost in Israël. The Jerusalem Post bericht dat een organisatie van Israëlische graanimporteurs dat meldt. The Times of Israel brengt hetzelfde nieuws op gezag van een anonieme bron bij de Israëlische overheid. De Oekraïense buitenlandminister Andri Sybiha noemt de weigering op X een "welkome ontwikkeling".
"In het licht van de omstandigheden heeft het graanimportbedrijf Zenziper noodgedwongen een Russisch schip moeten wegsturen met een lading tarwe temidden van het dispuut met Oekraïne", citeert The Jerusalem Post de importorganisatie. "De Russische leverancier zal een alternatieve bestemming moeten vinden om te lossen."
Oekraïne zegt dat het graan door Rusland is gestolen. President Volodymyr Zelensky bemoeide zich dinsdag ook met de kwestie. "Dit is geen, en mag geen legitieme zaak zijn."
De Israëlische krant Haaretz onthulde deze week dat dit soort ladingen al drie jaar binnenkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading