Ministerie wil dat Israël voor veiligheid Gaza-vaarders zorgt

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 11:46
DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft Israël opgeroepen om de veiligheid te waarborgen van Nederlandse opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Van die vloot met humanitaire hulp voor Gaza heeft Israël meer dan twintig schepen onderschept. Nederland heeft daarover contact met Israëlische autoriteiten, meldt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken na vragen van het ANP.
De woordvoerder heeft het over "eventuele Nederlandse opvarenden", maar volgens Nederlandstalige socialmedia-accounts rond de vloot zaten ook Nederlanders op de onderschepte schepen. "Als Nederlandse opvarenden betrokken zijn en daartoe een verzoek doen, zullen we hen consulaire bijstand verlenen", aldus het ministerie.
Volgens de Global Sumud Flotilla werden de schepen onderschept in internationale wateren bij Kreta. Op vragen daarover wilde de woordvoerder niet ingaan. "We zijn aan het uitzoeken wat er precies aan de hand is."
