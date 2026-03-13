Media: VS sturen maritieme versterking richting Midden-Oosten

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 18:46
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zenden nog eens 2200 militairen en enkele oorlogsbodems richting het Midden-Oosten. Dat melden onder meer The Wall Street Journal en ABC News op basis van ingewijden. Het zou onder meer gaan om de USS Tripoli, een amfibisch aanvalsschip dat onder meer plek heeft voor meer dan twintig F-35's.
Volgens defensienieuwsblog The War Zone (TWZ) zou het operationeel commando in het Midden-Oosten, U.S. CENTCOM, minister van Defensie Pete Hegseth hebben verzocht om versterking. Specifiek gaat het om een zogenoemde Marine Expeditionary Unit, of MEU; een breed inzetbare, zelfstandige maritieme eenheid die snel kan toeslaan.
Een dergelijke MEU bestaat uit een commandocentrum, infanterie en aanvalsvoertuigen, helikopters en mogelijk gevechtsvliegtuigen en logistieke zaken als medische voorzieningen, voorraad en transportmiddelen. Volgens TWZ stelt de inzet van een MEU in staat om bijvoorbeeld diep in het binnenland toe te slaan, of meer controle op zee te krijgen.
