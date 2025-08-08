ECONOMIE
De nieuwe ChatGPT-5 betekent een flinke upgrade, maar de betaalde versie is peperduur

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 08 augustus 2025 om 12:27
ANP-533003797
OpenAI heeft GPT-5 gelanceerd, de nieuwste versie van ChatGPT, en noemt het een “significante stap” richting kunstmatige algemene intelligentie (AGI). Volgens CEO Sam Altman is het model “algemeen intelligent” en op veel vlakken beter dan zijn voorgangers – van coderen tot creatief schrijven – maar nog niet in staat om alles te doen wat mensen kunnen. “Er ontbreekt nog veel, waaronder het vermogen om continu te leren”, aldus Altman.
GPT-5 wordt direct beschikbaar voor alle 700 miljoen wekelijkse gebruikers van ChatGPT. Belangrijke verbeteringen zijn minder feitelijke fouten, betere programmeervaardigheden en creatiever schrijfwerk. Ook is het model minder geneigd om overdreven mee te praten met de gebruiker. Het zoekt bovendien binnen de veiligheidsregels naar het meest behulpzame antwoord, in plaats van simpelweg te weigeren.
De nieuwe versie kan, met toestemming, taken uitvoeren via Gmail, Google Agenda en contactpersonen, en werkt met tekst, spraak en beeld. Tijdens de lancering demonstreerde OpenAI hoe GPT-5 in seconden honderden regels code schrijft, websites bouwt en zelfs een genuanceerde toespraak voor een begrafenis maakt. Het model moet ook beter medische vragen beantwoorden en gezondheidsrisico’s signaleren, al benadrukt OpenAI dat het geen vervanging is voor professioneel advies.
Altman vergelijkt de sprong in kwaliteit met de stap van een middelbare scholier naar een PhD-expert. Toch blijft AGI – een systeem dat in vrijwel alle waardevolle werkzaamheden beter is dan mensen – voorlopig een doel voor de toekomst. 
En wil je een betaalde versie zonder gebruikslimiet dan mag je flink in de buidel tasten: die kost 200 dollar per maand.
Bron: The Guardian

