Zat van je Instagram-bubbel: zo wis je het algoritme

Het was een tijdje leuk om die reisblogger, finfluencer of Hollywoodster te volgen, maar nu wil je weleens wat anders. Probleem: je interesses zijn inmiddels diep ingesleten in het algoritme van Instagram. Maar daar heeft het platform iets op gevonden. Sinds november kun je de boel resetten.

Je begint dan feitelijk weer op nul en Instagram gaat heel algemene dingen voorstellen. Keek je dus eerder veel naar kattenfilmpjes dan krijg je nu net zo goed andere dierenfilmpjes of pak-hem-beet berichten over sport of politiek in je tijdlijn.

"Mensen die kritisch zijn op wat ze zien of eens wat anders willen, kunnen proberen om op nul te beginnen”, vertelt social media-expert Kirsten Jassies in De Telegraaf. "Door bewust om te gaan met wat je ziet, zal Instagram meer content tonen die bij je past. Ga naar accounts toe over onderwerpen die je interessant vindt, like daar een paar berichten en er zal meer van die content verschijnen.”

Maar hoe doe je dat dan, Instagram resetten? Open het menu rechtsboven in je profiel en ga naar 'voorkeuren voor content'. Onderaan die lijst staat 'voorgestelde content resetten'. Klik daarop en daarna op 'volgende'.

Daar zie je iets interessants, namelijk wie je volgt, welke accounts het meest worden getoond in het overzicht en welke advertentieonderwerpen voor jou interessant zijn.

Klik op 'voorgestelde content resetten' en bevestig je besluit. Je voorkeuren worden verwijderd en het algoritme begint weer op nul.

