Mediawaakhond waarschuwt voor democratische risico's van feeds

HILVERSUM (ANP) - Aanbevelingsalgoritmes van sociale media bedreigen de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Tot deze conclusie komt het Commissariaat voor de Media (CvdM) op basis van een analyse van de gevolgen van feeds voor de vrije meningsvorming van consumenten. De mediawaakhond biedt het kabinet en toezichthouders daarom aanbevelingen voor wetgeving en naleving.

In het dinsdag verschenen rapport 'Naar democratisch gezonde feeds' ziet de mediawaakhond dat sociale media voor techbedrijven een verdienmodel zijn en daarom sneller inhoud laten zien die aandacht trekt, "ook als die onbetrouwbaar of controversieel" is. Gebruikers kunnen daarnaast vaak niet zelf instellen wat ze wel en niet te zien krijgen, en ook is de politieke motivatie of afhankelijkheid van platformeigenaren steeds meer merkbaar, ziet het CvdM.

"Feeds zijn, behalve handig, aantoonbaar riskant voor onze democratie gebleken. Ze beïnvloeden en verstoren wat wij als burgers zien én wie wij volgen, en gaan in de huidige praktijk van sociale media ten koste van vrije en geïnformeerde meningsvorming", staat in het rapport.

Routekaart

Platformbedrijven zouden hun gebruikers een vrijere keuze moeten geven om te zien wat ze zelf willen, betrouwbare informatie beter zichtbaar moeten maken en de effecten hiervan structureler moeten meten, vindt het CvdM. De toezichthouder heeft daarom op basis van bestaande wet- en regelgeving een routekaart opgesteld waarmee Nederlandse en Europese beleidsmakers en toezichthouders verandering kunnen aanmoedigen of afdwingen.

Wie of wat bepaalt of een bron betrouwbaar is, moet hierin zoveel mogelijk door de sector zelf bepaald worden, zegt CvdM-voorzitter Amma Asante. "Dat gebeurt nu ook al, omdat journalisten nu eenmaal een aantal principes en codes hebben die ertoe moeten leiden dat kwaliteit gewaarborgd wordt."

Big tech

Het rapport over feeds is de eerste van een reeks verkenningen van het CvdM over digitale platforms en big tech. Later volgen onderzoeken naar de opiniemacht van platformbedrijven en naar de digitale advertentiemarkt.