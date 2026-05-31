Meer arrestaties en gewonden bij voetbalrellen in Parijs

Samenleving
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 13:32
anp310526065 1
PARIJS (ANP) - De Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez zegt dat bij rellen rond de door de Parijse voetbalclub PSG gewonnen Champions League-finale 780 mensen zijn aangehouden, melden Franse media. Eerder werden nog rond de vierhonderd arrestaties gemeld. Ook zouden 57 agenten gewond zijn geraakt.
Een man van 24 jaar oud overleed toen hij met zijn motor op een door de autoriteiten geplaatst betonblok botste, melden de media. Een andere persoon zou in kritieke toestand verkeren omdat hij werd aangevallen.
De Franse nieuwszender BFM TV meldt dat het bij de 277 mensen die nog vastzitten in Parijs gaat om 195 volwassenen en 82 minderjarigen.
De wedstrijd tegen Arsenal werd gespeeld in Boedapest en de spelers van de club worden 's middags verwacht in Parijs, waar ze onder meer worden ontvangen door de Franse president Emmanuel Macron. De burgemeester van het achtste arrondissement, waar dit plaats moet vinden, riep eerder op tot een verbod op feesten rond de bekerwinst.
