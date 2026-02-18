ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer arrestaties na doodslaan nationalistische activist in Lyon

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 11:48
anp180226100 1
LYON (ANP) - Elf mensen zijn inmiddels opgepakt in het onderzoek naar de fatale mishandeling van de nationalistische activist Quentin Deranque in Lyon. De 23-jarige Deranque overleed nadat hij in elkaar was geslagen door een aantal extreemlinkse activisten. Justitie zegt dat zes arrestanten ervan worden verdacht Deranque te hebben doodgeslagen. Justitie onderzoekt "opzettelijke doodslag".
Onder de arrestanten is ook een medewerker van parlementariër Raphaël Arnaut van de radicaal-linkse partij La France Insoumise, het Ononderworpen Frankrijk (LFI). Arnaut was in 2018 medeoprichter van een extreemlinkse en zichzelf antifascistisch noemende knokploeg, de Jonge Garde. Gardeleden behoren tot de verdachten. De garde werd in juni door de regering wegens het geweld ontbonden verklaard. Daar zijn juridische procedures tegen begonnen.
De dood van de rechtse activist Deranque op 14 februari heeft de politieke spanning in het land fors opgevoerd. Volgende maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

Schermafbeelding 2026-02-17 155859

Is uitkomst van Winter Vol Liefde gelekt? Klaas eindigt waarschijnlijk met deze vrouw

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

229202427_m

Ons lijf is nooit bedoeld om ultrabewerkte voedingsmiddelen te verwerken

ANP-550142103

Femke Kok maakt korte metten met mensen die zeuren over de opmerking van haar coach

231001207_m

Dyslexie wordt niet veroorzaakt door ‘leesgenen’ — de oorsprong ervan gaat 430 miljoen jaar terug

Loading