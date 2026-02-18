Russische minister waarschuwt voor spionage via Telegram

MOSKOU (ANP/RTR) - Buitenlandse inlichtingendiensten kunnen berichten van Russische militairen op de berichtenservice Telegram zien. Daarvoor heeft de Russische minister van Digitale Ontwikkeling, Maksoed Sjadajev, gewaarschuwd. Hij zei dat "er talrijke aanwijzingen zijn dat buitenlandse inlichtingendiensten toegang hebben tot de messenger van Telegram en ze dat gebruiken tegen Russische militairen".

Telegram is een van de populairste sociale media in Rusland. Eerder deze maand heeft de Russische internetwaakhond aangekondigd beperkingen op te leggen aan Telegram. Volgens Moskou voldoet het platform niet aan de wet, omdat niet alle data in Rusland worden bewaard.

Critici zien deze maatregelen als een poging van het Kremlin om de controle op internet te vergroten. Volgens Telegram-oprichter Pavel Doerov wil het Russische regime de burgers dwingen een andere berichtenapp te gebruiken: MAX. Die is in handen van de staat en kan ook worden gebruikt voor betalingen.