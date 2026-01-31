ECONOMIE
NYT: ICE-agenten mogen voortaan arresteren zonder arrestatiebevel

Samenleving
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 3:21
NEW YORK (ANP) - Amerikaanse federale agenten hebben deze week te horen gekregen dat ze ruimere bevoegdheden hebben om mensen zonder arrestatiebevel te arresteren. Dat meldt The New York Times op basis van een intern memo van immigratiedienst ICE.
De wijziging vergroot de bevoegdheden van lagere ICE-agenten om razzia's uit te voeren waarbij ze mensen oppakken die ze tegenkomen en van wie ze vermoeden dat het illegale immigranten zijn. Tot voor kort konden zij alleen mensen oppakken als ze voor hen een specifiek arrestatiebevel hadden.
Het memo, gericht aan al het ICE-personeel en woensdag ondertekend door waarnemend ICE-directeur Todd Lyons, is gebaseerd op een federale wet die agenten de bevoegdheid geeft om mensen zonder arrestatiebevel te arresteren als ze vermoeden dat het illegale immigranten zijn en als ze "waarschijnlijk zullen ontsnappen" voordat een arrestatiebevel kan worden verkregen.
Een dag voor verspreiding van het memo zei president Donald Trump dat hij de situatie in Minneapolis "een beetje zou de-escaleren". Federale agenten hadden daar twee Amerikaanse staatsburgers doodgeschoten.
