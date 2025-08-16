NSC wil minimumloon naar 18 euro en hervorming eigen risico zorg

DEN HAAG (ANP) - NSC pleit in haar verkiezingsprogramma voor een minimumloon van 18 euro per uur. Ook wil de partij het eigen risico van de zorgverzekering hervormen door een maximaal bedrag van 80 euro per behandeling in te voeren. Het wettelijk verplichte eigen risico blijft 385 euro per jaar. De partij moet onder leiding van Eddy van Hijum gaan "zorgen voor zekerheid", zoals de titel van het programma luidt.

In het vorige verkiezingsprogramma had NSC ook veel aandacht voor koopkracht. Toen noemde de partij echter nog geen streefbedrag voor het minimale uurloon. Het eigen risico mag wat NSC betreft de toegang tot zorg niet belemmeren. Om te voorkomen dat "die ene behandeling direct het volledige eigen risico opslokt", wil de partij een maximumbedrag per behandeling.

Dit keer verbreedt de partij haar blik, onder de noemer van een weerbare samenleving. Zo wil NSC dat de nieuwe NAVO-norm, om 3,5 procent van het bbp uit te geven aan defensie, wordt gehaald. Daar zet de partij wel een kanttekening bij: om dat te betalen "mag de bestaanszekerheid van mensen nooit in het gedrang komen." Waar het geld dan wel vandaan moet komen, is niet duidelijk. Wel wil NSC bezuinigen op rijksambtenaren door minder externen in te huren, net als bij de vorige verkiezingen.

Fonds van 2 miljard euro

Om de woningbouw te versnellen wil NSC een fonds van 2 miljard euro. Huizenkopers moeten minder overdrachtsbelasting gaan betalen. NSC pleit voor behoud van de hypotheekrenteaftrek. Over dat laatste nam de partij in haar vorige programma geen standpunt in. Huren in de sociale sector mogen wat NSC betreft jaarlijks alleen met de inflatie stijgen, in de vrije sector mag daar nog een procent bij.

NSC houdt ook vast aan het maximale migratiesaldo van 50.000 mensen per jaar, waarvan maximaal 40.000 arbeidsmigranten. Voor bedrijven moet het minder aantrekkelijk worden om mensen naar Nederland te halen om hier te komen werken. Zo wil NSC de mogelijkheid schrappen om een deel van het loon in te houden voor huisvesting en een werkgeversheffing invoeren voor buitenlandse medewerkers.