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Zeer zware aardbeving voor kust van Panama

Samenleving
door anp
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PANAMA-STAD (ANP/AFP) - Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens eerste schattingen van het Amerikaanse geologische centrum USGS een kracht van 7.6 en vond plaats op 10 kilometer diepte.
De beving was te voelen in de Panamese hoofdstad Panama-Stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is.
Er zijn tsunamiwaarschuwingen uitgegeven voor Panama, maar ook voor andere landen in de omgeving. Het gaat om Costa Rica, Ecuador, Mexico, Costa Rica, Peru, Nicaragua en El Salvador.
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