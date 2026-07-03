Hoe heet wordt het in jouw vakantieland?

De zuidelijke helft van Europa verandert deze zomer in een kookplaat: Portugal is een stoofpot, in delen van Spanje staat de oven letterlijk open, en veel klassieke vakantiebestemmingen kreunen onder de vroeg ingevallen hittegolven.

Europa in de hittegolf

Sinds eind mei wordt Europa geteisterd door een reeks ongewoon vroege en felle hittegolven, met temperatuurrecords in grote delen van West- en Midden-Europa. In Frankrijk lopen maxima lokaal richting 40 graden en geldt in meerdere regio’s al de hoogste hittewaarschuwing. Ook in toeristische steden en bij attracties – van Parijs tot de Middellandse Zeekust – leidt de hitte tot verstoring van het openbaar vervoer en aanpassingen van openingstijden.wikipedia+3

Spanje: waar de oven openstaat

Wie echt wil bakken en braden, hoeft deze week alleen maar naar Andalusië af te reizen: in Sevilla en Córdoba worden temperaturen boven de 40 graden voorspeld, met uitschieters richting 45 graden in het binnenland. Aan de Spaanse costas is het milder maar nog altijd zwoel; aan de Costa Brava, Blanca en del Sol loopt het kwik veelal op tot iets boven de 30 graden, terwijl de noordkust rond 25 à 30 graden schommelt.

Portugal: een ziedende stoofpot

Portugal biedt deze weken geen uitwijkmogelijkheid meer voor wie wil ontsnappen aan de hitte. Weerinstituten waarschuwen voor een nieuwe extreme hittegolf , waarbij landelijke maxima boven de 40 graden mogelijk zijn en in het binnenland zelfs 45 graden in beeld komt. Zelfs normaal gematigde steden als Porto en Lissabon zien nu meerdaagse perioden met 33 tot 38 graden en tropische nachten waarin het nauwelijks afkoelt.

Vakantie in de hittegolf Volgens toerisme-analisten worden sommige topattracties in Europa al direct geraakt: treinen vallen uit, bezoekersaantallen dalen op het heetst van de dag en gezondheidsautoriteiten dringen aan op alcoholverboden en siëstaschema’s. Reismaatschappijen adviseren reizigers inmiddels om excursies naar vroeg in de ochtend te verplaatsen, voldoende water mee te nemen en actief te controleren of hun accommodatie over adequate koeling beschikt

Vakantie vieren in een ander klimaat

Voor de vakantieganger betekent dit alles dat “lekker warm” steeds vaker omslaat in “gezondheidsrisico”, vooral voor kinderen, ouderen en mensen met hart- en longaandoeningen. De zomervakantie wordt daarmee ongewild een proeftuin voor klimaatadaptatie: wie nu naar Spanje of Portugal reist, ervaart direct wat langdurige hittegolven doen met infrastructuur, natuur en dagelijkse leefbaarheid. Misschien wordt de meest verstandige keuze deze zomer wel een koelere bestemming aan de Atlantische kust of in Noord-Europa – of simpelweg: een ander reisritme, met minder zonuren en meer schaduw.

Verwachtingen rond de Middellandse Zee – zomer 2026

Land Temperatuurband (zomer 2026) Belangrijkste risico voor vakantiegangers Spanje Binnenland en Andalusië vaak 40–43 °C, costa’s 33–36 °C. Hittestress, bosbranden, code rood; beperkte afkoeling en drukte in steden. Portugal Zuid en binnenland 35–40 °C, kust rond 30–34 °C met warme nachten. Uitdroging en oververhitting, weinig nachtelijke afkoeling, verhoogd brandrisico. Italië Veel regio’s 33–40 °C; steden als Rome dagelijks rond 35 °C. Hittestress in stedelijke gebieden, smogvorming, druk op zorg en infrastructuur. Griekenland 31–36 °C op eilanden, lokaal richting 40 °C op het vasteland. Bosbranden, benauwde hitte door hoge luchtvochtigheid, risico voor kwetsbare groepen. Zuid-Frankrijk 35–41 °C in Provence en zuiden; kustregio’s vaak 30–34 °C. Watertekorten, natuurbranden, code rood voor hitte; overvolle, warme steden en campings.

Hier is het nu fijn zomerweer

Nu is het prettige, klassieke zomerweer vooral te vinden in de wat gematigde zones: langs de Atlantische kust, in delen van Noord-Spanje en in grote delen van Midden- en Noord-Europa. Aan de noordkust van Spanje, in regio’s als Baskenland en Galicië, liggen de maxima veelal tussen 24 en 28 graden, met regelmatige zeebries en koele nachten – ideaal voor wie zon wil zonder schroeihitte.