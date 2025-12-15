ECONOMIE
Van Weel: vervolging om hulp aan ongedocumenteerde 'ondenkbaar'

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 16:00
anp151225156 1
DEN HAAG (ANP) - Het is "ondenkbaar" dat het Openbaar Ministerie mensen gaat vervolgen die ongedocumenteerden helpen. Dat heeft demissionair migratieminister David van Weel (VVD) gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Hij sprak daarmee zorgen tegen dat niet alleen uitgeprocedeerde vreemdelingen, maar ook andere mensen met justitie te maken krijgen als illegaliteit strafbaar wordt.
Kort voor de zomervakantie paste de Tweede Kamer de asielnoodmaatregelenwet aan. Daarmee zouden niet alleen mensen strafbaar worden die illegaal in Nederland zijn, maar ook mensen en organisaties die hen helpen. Van Weel heeft vervolgens een zogeheten novelle gemaakt om die strafbaarstelling weer af te zwakken. De 'reparatie' van de minister bestaat uit één zin: "Deelnemen aan dit misdrijf, anders dan als pleger, is niet strafbaar."
Don Ceder (ChristenUnie) uitte zorgen dat hulpverleners of anderen weliswaar niet strafbaar zijn, maar wel vervolgd worden. Die zorg is volgens Van Weel onterecht. Het OM gaat nooit iemand vervolgen voor een daad die niet strafbaar is, verzekerde de minister.
