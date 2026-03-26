Meer dodelijke arbeidsongevallen in 2025 dan jaar eerder

Samenleving
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 12:14
DEN HAAG (ANP) - Iets meer mensen overleden vorig jaar door een arbeidsongeval. In 2025 overleden 59 mensen na een ongeluk op de werkvloer, een jaar eerder waren dat er 52. Dat meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Veruit de meeste slachtoffers, ongeveer veertig, vielen in het eerste halfjaar. De inspectiedienst uitte in juli vorig jaar haar zorgen over het hoge aantal. "We zijn opgelucht dat een enorme toename uiteindelijk uitbleef", zegt een woordvoerder nu.
Het aantal meldingen van ongevallen op de werkvloer is ook gestegen, van zo'n 4300 meldingen in 2024 naar 4800 vorig jaar. Volgens de Arbeidsinspectie komt dit door campagnes die mensen bewuster maken van de meldplicht. Ook is het sinds april vorig jaar mogelijk om in het Engels, Pools, Duits en Roemeens een melding te doen. De toezichthouder weet niet hoe vaak een melding in een andere taal dan het Nederlands werd gedaan.
In het najaar publiceert de inspectie een rapport met meer informatie over onder andere het soort ongevallen dat het vaakst voorkwam en in welke sectoren die plaatsvonden.
