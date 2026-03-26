VS laten bondgenoten gissen naar stationering troepen

De Amerikaanse regering gaat ditmaal niet opsommen hoeveel troepen zij waar in de wereld wil legeren, zeggen bronnen tegen nieuwssite Politico. Europese en andere bondgenoten kijken sinds het aantreden van president Donald Trump met spanning uit naar het plan dat Washington normaliter aan het begin van een presidentstermijn uitbrengt. Ze vrezen de terugtrekking van Amerikaanse militairen en willen weten waar ze aan toe zijn.

In eerdere stukken kondigden het Witte Huis en het Pentagon wel aan de aandacht te willen verleggen naar Azië. Europa zou voor zijn eigen verdediging moeten zorgen. Onduidelijk bleef of een deel van de tienduizenden militairen uit Europa zou vertrekken. Tot dusver bleef het bij enkele honderden uit Roemenië en van NAVO-posten.

Informeel overleg

De regering-Trump voert liever informeler overleg dan een zogeheten opstellingsevaluatie te publiceren, meldt Politico. Eerdere regeringen maakten met die evaluatie duidelijk waar de VS het belangrijk vinden troepen te stationeren.

NAVO-diplomaten betwijfelden al langer of de gebruikelijke troepenevaluatie nog zou komen. Landen als Estland en Polen, die door de VS werden geprezen als "modelbondgenoten", kregen al wel te horen dat ze niet bang hoeven te zijn voor terugtrekking van Amerikanen. Anderen verkeren nog in onzekerheid, terwijl ze zich kwetsbaar voelen tegenover Rusland. Europese landen hameren erop dat ze begrijpen meer te moeten doen, maar daarvoor tijd nodig te hebben. Afstemming is nodig om te voorkomen dat er gaten in de verdediging vallen.

Tijdrovend en duur

De eerste regering-Trump nam zich ook voor troepen uit Europa terug te trekken. Dat gebeurde amper omdat het duur en tijdrovend bleek.

De meeste Amerikanen zijn gelegerd in Duitsland, Italië en het VK. Nederland telt er weinig.