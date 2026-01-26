Pathologen lijnrecht tegenover elkaar in moordzaak Oekraïense

AMSTERDAM (ANP) - De twee pathologen in de zaak tegen IJmuidenaar Sander K. (37), verdacht van het verkrachten en doden van de Oekraïense Arina Sasina (34), staan lijnrecht tegenover elkaar bij het beantwoorden van de vraag waardoor de vrouw is overleden. Dat bleek maandag bij de behandeling van de zaak in hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam.

De patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) acht het waarschijnlijk dat Arina Sasina is gewurgd. In een tegenonderzoek van een andere patholoog wordt gesteld dat zij zou zijn overleden door een ongeluk. De verdachte beweert dat ook.

De rechtbank heeft Sander K. veroordeeld tot tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en wurgen van Sasina. Op 18 augustus 2022 bezocht zij zijn woning voor een betaalde seksafspraak. Sasina werd met tiewraps vastgebonden op een fitnessbank, waarna zij volgens K. is gestikt tijdens de daaropvolgende seks.

Na haar overlijden heeft K. het lichaam van het slachtoffer in tien stukken gesneden.