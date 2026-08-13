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Verwachte regen biedt weinig verlichting

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 12:46
bijgewerkt om donderdag, 13 augustus 2026 om 12:59
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Vanaf zaterdag gaat het waarschijnlijk regenen, maar de verwachte neerslag biedt nog weinig verlichting voor de droogte in Nederland. De minimale neerslag kan niet opboksen tegen het grote neerslagtekort. In het beste geval zal het tekort "niet heel sterk meer toenemen in de komende week", verklaart Weeronline.
"In totaal valt er vanaf zaterdag tot in het volgende weekend volgens de meeste weermodellen 10-20 millimeter regen boven Nederland", aldus het weerbureau. Niet elke plaats in het land zal deze hoeveelheid krijgen. De meeste neerslag valt waarschijnlijk in het kustgebied, doordat buien boven de warme Noordzee extra vocht op kunnen pakken. Andere regio's waar de droogte voor problemen zorgt met bijvoorbeeld de landbouw en rivierstanden, kunnen niet op substantiële hoeveelheden regen rekenen.
Dinsdag wordt er op grote schaal wat lichte regen verwacht, maar Weeronline meldt daarbij dat ook dagelijks zo'n 4 millimeter verdampt. "De regen die valt kan enige verlichting geven, vooral voor grassen die wortelen in de bovenste laag van de bodem. Tegelijk is de bodem erg hard en zal het een tijd duren voor deze de regen weer goed kan opnemen", concludeert het weerbureau.

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