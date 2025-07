Meerdere arrestaties bij twee coketransporten via haven Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - In een week tijd zijn zeker dertien verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij twee verschillende coketransporten die via de haven van Rotterdam liepen. In totaal ging het om 600 kilo cocaïne, meldt het Openbaar Ministerie.

Al op 2 juli vond de douane 220 kilo cocaïne in een container met bananen uit Peru. Nadat de drugs waren onderschept, is de container vervoerd naar België. De lading is vervolgens op 24 juli naar een loods in Zeewolde gebracht. Daar werden mannen uit Diemen, Lelystad, Amsterdam, Zwolle en Purmerend van tussen de 26 en 63 jaar aangehouden. In hun voertuigen zijn twee vuurwapens gevonden, waaronder een automatisch wapen.

Op 11 juli vond de douane 380 kilo cocaïne in twee containers met boomstammen uit Brazilië. Een van die containers is een week later naar Breda gebracht. Tijdens het lossen zijn mannen van tussen de 27 en 44 jaar uit Schiedam, Vlaardingen en Dordrecht aangehouden, evenals een verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats.