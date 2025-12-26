ECONOMIE
Op diverse wegen ijsvorming in tunnels door krimpende voegen

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 12:33
anp261225054 1
DEN HAAG (ANP) - Op verschillende wegen in Nederland is gladheid ontstaan in of bij tunnels door opvriezing van water dat door de voegen lekt. Dat heeft te maken met de vrieskou, waardoor de voegen krimpen.
De N31 bij Harlingen is afgesloten voor verkeer richting de Afsluitdijk. Op de weg ligt een laag ijs als gevolg van doorsijpeling in de tunnelbak door gekrompen voegen, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Auto's die eroverheen rijden nemen het water tientallen tot honderd meter mee, waarna het op de weg vastvriest. Daardoor ligt er inmiddels een flinke ijsplaat. Het verkeer wordt omgeleid via Midlum en Kimswerd.
Bij Hoogeveen zorgt een terugkerend probleem met hoge druk van het grondwater voor ijs op de A28. Bij warmte zetten de voegen bij de spoortunnel uit, bij kou krimpen ze en kan het water erlangs. Regelmatig wordt de spoorbrug onderhouden, het grondwater wordt in het voorjaar weer aangepakt. Nu moet verkeer vanuit Assen via de N375 omrijden en in de andere richting door Hoogeveen.
