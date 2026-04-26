Meerdere doden door bomaanslag in Colombia

door anp
zondag, 26 april 2026 om 5:47
CAJIBÍO (ANP/AFP/RTR) - Bij een bomaanslag in het zuidwesten van Colombia zijn zaterdag 14 mensen om het leven gekomen. Zeventien anderen raakten gewond.
"Er werd een explosief tot ontploffing gebracht op een weg", aldus gouverneur van de regio Cauca Octavio Guzmán op X. "Het is een tragedie die ons als departement verscheurt en onze families diep treft in hun rouw. Er zijn niet genoeg woorden voor de pijn die we vandaag voelen."
In een video die Guzmán bij zijn bericht plaatste, zijn slachtoffers te zien en vernielde voertuigen na de bomaanslag. Volgens getuigen was de ontploffing zo krachtig dat zij enkele meters naar achteren werden geslingerd.
Sinds vrijdag zijn er verschillende aanslagen gemeld in Colombia, die de autoriteiten toeschrijven aan dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC.
Een aantal van de overgebleven strijders van FARC die in 2016 een vredesakkoord met de regering verwierpen, is actief bezig de vastgelopen vredesgesprekken met de huidige president, de linkse Gustavo Petro, te verstoren. Een bomaanslag op een militaire basis in Cali vrijdag leidde tot twee gewonden.
Het geweld verhoogt de spanningen in Colombia in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 31 mei, waarbij veiligheid een van de centrale thema's is.
De linkse senator Ivan Cepeda, een architect van Petro's controversiële beleid om te onderhandelen met gewapende groepen, staat voorop in de peilingen, gevolgd door de rechtse kandidaten Abelardo de la Espriella en Paloma Valencia.
Alle drie hebben gemeld doodsbedreigingen te hebben ontvangen en voeren campagne onder zware beveiliging.
POPULAIR NIEUWS

302402968_m

Mensen die intelligenter zijn dan gemiddeld, hebben deze 3 eigenaardige gewoontes.

184070491_m

Dit zinnetje doet meer kwaad dan goed: zo leer je het af

afbeelding

Wilders en Europees radicaal-rechts dumpen Trump

shutterstock_2137565605

Wat is het verschil tussen friet en airfryer friet?

ROUNDUP-CROCS-RANKED-2048px-3378

Arts schrijft Crocs voor: dit zijn de populairste modellen in een grote test van de NYT

generated-image (8)

Eerst viel hij af, daarna zijn vrienden.

Loading