Trump plaatst video van verdachte online, man had meerdere wapens

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale mediaplatform Truth Social video's en foto's gedeeld van de verdachte. Op een video van een bewakingscamera is te zien hoe de verdachte langs de beveiligingscontrole voor het evenement probeert te stormen.

Trump stond de pers na het incident te woord tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Volgens de president had de man "meerdere wapens" bij zich en was hij gekleed in een kogelvrij vest. Het zou gaan om een 30-jarige man uit Californië.

De verdachte viel de beveiligingspost aan in zijn poging de zaal van het Correspondents' Dinner van het Witte Huis binnen te komen. Daarbij raakte een politieagent gewond, aldus Trump. Hij werd geraakt in zijn kogelvrije vest en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de president gaat het goed met de agent.

"We hebben alle omstandigheden bekeken die zich vanavond hebben voorgedaan, en ik moet zeggen, weet je, het is niet bepaald een veilig gebouw", voegde de Amerikaanse leider eraan toe.

Op de vraag of Trump denkt dat hij het doelwit van de verdachte was, antwoordde Trump: "Ik denk het". De president liet weten dat hij onder de indruk was dat de verdachte "een eenling was die op eigen houtje handelde".

FBI-directeur Kash Patel heeft een oproep gedaan om "alle informatie die ook maar enigszins verband houdt met dit incident" te delen. De FBI onderzoekt ballistisch bewijs en een wapen van de plaats delict en spreekt met getuigen, aldus Patel.

"Geen enkele informatie is te klein, geen enkele informatie is ontoereikend", zei hij. Hij voegde eraan toe dat onderzoekers de achtergrond van de verdachte "grondig" zullen uitzoeken.