ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere gewonden bij treinbotsing in Slowakije

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 11:54
anp131025104 1
BRATISLAVA (ANP/RTR) - In het oosten van Slowakije zijn twee treinen frontaal op elkaar gebotst. Volgens hulpdiensten en lokale media is het niet bekend hoeveel gewonden er zijn gevallen, maar zijn het er zeker twintig. Over eventuele doden is nog niks bekend. Er is een grootschalige reddingsoperatie bezig.
Volgens televisiezender TA3 bereiden nabijgelegen ziekenhuizen zich voor op de komst van slachtoffers. De Slowaakse reddingsdienst meldde op Facebook dat ze een helikopter en ambulances naar de locatie hebben gestuurd.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 327557060

Gevaar voor gezondheid én portemonnee: stap niet in de auto met winterjas aan

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

cindy-slaper-van-der-werff-stelt-vragen-tijdens-het-sbs-debat

Kijken PVV-stemmers naar politieke debatten?

shutterstock_2528057475

De TV-kijkers zijn bijna allemaal verdwenen

ANP-485830092

Het beste middel tegen gewrichtspijn is niet wat je denkt

anp121025109 1

Timmermans (GroenLinks-PvdA) geïntimideerd in café in Amsterdam

anp131025003 1

Kantelpunt koraalriffen vrijwel zeker bereikt volgens wetenschap

Loading