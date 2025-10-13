Meerdere gewonden bij treinbotsing in Slowakije

BRATISLAVA (ANP/RTR) - In het oosten van Slowakije zijn twee treinen frontaal op elkaar gebotst. Volgens hulpdiensten en lokale media is het niet bekend hoeveel gewonden er zijn gevallen, maar zijn het er zeker twintig. Over eventuele doden is nog niks bekend. Er is een grootschalige reddingsoperatie bezig.

Volgens televisiezender TA3 bereiden nabijgelegen ziekenhuizen zich voor op de komst van slachtoffers. De Slowaakse reddingsdienst meldde op Facebook dat ze een helikopter en ambulances naar de locatie hebben gestuurd.