Trump krijgt staande ovatie in Israëlische Knesset

JERUZALEM (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is met een staande ovatie ontvangen in de Knesset, het Israëlische parlement. Hij komt daar een toespraak houden naar aanleiding van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas.

Die deal kwam tot stand nadat Trump een twintigpuntenplan voor vrede had gepresenteerd. Trump krijgt in Israël veel lof voor zijn rol bij het beëindigen van de oorlog.

Vooraf werden in de Knesset al rode petjes uitgedeeld in de kenmerkende stijl van Trump. Daarop stond de tekst: 'Trump de vredespresident'.

De toespraak van Trump begon met bijna twee uur vertraging, omdat hij eerst nog een ontmoeting had met familieleden van gijzelaars en gijzelaars die al eerder waren vrijgekomen. De Amerikaanse president vliegt later op maandag door naar Egypte, waar hij een internationale top over de Gazastrook voorzit.