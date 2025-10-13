Vrijgelaten gijzelaars naar het ziekenhuis gevlogen

TEL AVIV (ANP) - Door Hamas vrijgelaten gijzelaars zijn na hun terugkeer in Israël overgebracht naar ziekenhuizen. Daar zijn militaire helikopters bij ingezet, meldt de Israëlische krijgsmacht op X.

"In de afgelopen minuten zijn de teruggekeerde gijzelaars Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal en Omri Miran met helikopters van de Israëlische luchtmacht naar het ziekenhuis gebracht, vergezeld door hun familieleden", staat in het bericht.

De krant The New York Times bericht dat inwoners van Tel Aviv klapten en juichten toen helikopters overvlogen waar de voormalige gijzelaars vermoedelijk in zaten. Mensen renden de straat op of naar hun balkons.