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Meerdere raketlanceringen door Noord-Korea gemeld

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 12:24
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SEOUL (ANP/AFP/RTR) - Noord-Korea heeft zondag in enkele uren tijd twee raketten afgevuurd. Dat melden omliggende landen, die verontwaardigd reageren.
Het democratisch bestuurde buurland Zuid-Korea meldde dat zondag eerst een lancering was waargenomen van een ballistische raket. Dat projectiel zou een afstand van ongeveer 450 kilometer hebben afgelegd en in zee zijn beland.
Later volgde ook nog een andere lancering. Het was niet meteen duidelijk om wat voor raket het daar ging en waar het projectiel terecht is gekomen.
Kernwapens
Japan veroordeelde de lanceringen als een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en protesteerde bij Noord-Korea. Zuid-Korea eiste dat het buurland meteen stopt met het afvuren van raketten.
Noord-Korea heeft zelf nog niet gereageerd. De dictatuur ontwikkelt raketten en een kernwapenarsenaal en daar zijn andere landen bezorgd over. Noord-Koreaanse rakettesten zorgen vaker voor onrust.
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