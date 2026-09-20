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Paul Haenen stopt na 50 jaar met rol van Bert uit Sesamstraat

Samenleving
door Redactie
zondag, 20 september 2026 om 12:22
bijgewerkt om zondag, 20 september 2026 om 12:42
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 Paul Haenen stopt na ruim vijftig jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de acteur zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margreet Dolman Begrijpt 'T op RTL 4.
Haenen noemt als aanleiding om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni. Hij sprak jarenlang de stem in van Berts vriendje Ernie. Haenen stopt ook met de stem van de blauwharige pop Grover.
"Na vijftig jaar komt er een nieuwe Ernie en dan denk ik: 'Dat is niet mijn Ernie.' En Grover heeft daar ook mee te maken", stelt de 80-jarige Haenen. "Je wilt nieuwe mensen een kans geven, dus er komt een nieuwe generatie Bert en Ernie, en ook Grover."
Schippers overleed in juni op 83-jarige leeftijd. Hij was sinds het begin van de uitzendingen van Sesamstraat in Nederland te horen als Ernie. Begin dit jaar werden hij en Haenen herenigd als Bert en Ernie toen zij Sesamstraat-afleveringen voor Netflix inspraken.
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