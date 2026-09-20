Nederlander Tesfu dertigste op halve marathon WK wegatletiek

KOPENHAGEN (ANP) - De Nederlandse atleet Filmon Tesfu is bij de tweede editie van de wereldkampioenschappen wegatletiek op de dertigste plaats geëindigd op de halve marathon. De Zweed Andreas Almgren veroverde in Kopenhagen de wereldtitel.

Almgren bleef met een tijd van 58.06 de Keniaan Nicholas Kipkorir en Joshua Cheptegei uit Oeganda voor. De Zweed verbeterde zijn eigen Europese record met 35 seconden.

Tesfu kwam tot een tijd van 1.01.40. De 33-jarige Nederlander liep dit jaar in Lissabon nog 1.00.38, waarmee hij in de buurt kwam van het Nederlands record van Abdi Nageeye (1.00.21). Tesfu won in april in Rotterdam zijn eerste Nederlandse titel op de marathon.

Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngetich in Kopenhagen het wereldrecord op de halve marathon voor een 'women-only race', zonder mannelijke tempomakers. Ze zette een tijd van 1.05.15 neer, 1 seconde sneller dan het oude wereldrecord van haar landgenote Peres Jepchirchir uit 2020.