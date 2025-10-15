ECONOMIE
Mogelijk groep betrokken bij dood man in Roosendaal

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 14:43
anp151025120 1
ROOSENDAAL (ANP) - Een man uit Roosendaal die eerder deze maand in die plaats gewond werd aangetroffen en later kwam te overlijden, is misschien mishandeld door een groep. Dat meldt de politie woensdag.
De man bleek verwondingen te hebben opgelopen die vermoedelijk door geweld zijn veroorzaakt. "Er zou een groep van 7 of 8 personen bij het slachtoffer hebben gestaan, waarna er een vechtpartij ontstond. Eén van die personen in die groep zou de 47-jarige man fataal hebben mishandeld", aldus de politie in een verklaring.
De man werd op maandag 6 oktober bewusteloos aangetroffen in Park Vrouwenhof. De vrijdag erop werd gemeld dat hij in het ziekenhuis was overleden.
