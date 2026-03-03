Melania zit als eerste first lady VN-Veiligheidsraad voor

NEW YORK (ANP/DPA) - Melania Trump heeft als eerste first lady een vergadering van de VN-Veiligheidsraad voorgezeten. De first lady betuigde in haar openingsrede medeleven met "families die hun helden hebben verloren, die hun leven hebben opgeofferd voor de vrijheid".

Het voorzitterschap van de Veiligheidsraad wisselt maandelijks. De Verenigde Staten namen deze verantwoordelijkheid in maart op zich, tijdens een vergadering die ging over onderwijs, technologie, vrede en veiligheid. Normaal gesproken worden vergaderingen geleid door VN-ambassadeurs of regeringsvertegenwoordigers.

Trump benadrukte dat onderwijs essentieel is om conflicten te voorkomen. "Blijvende vrede zal worden bereikt wanneer kennis en wederzijds begrip in alle samenlevingen worden gewaardeerd. De waarde die de leiders hechten aan onderwijs, vormt de kern van het geloofssysteem van hun land", zei ze. Ook drong ze er bij de leden op aan de toegang tot onderwijs te bevorderen.

Volgens Trump is de "collectieve missie" om veiligheid te handhaven van groot belang. "Vrede hoeft niet fragiel te zijn".