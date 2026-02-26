Schaatsster Conijn ontevreden over verdeling aanwijsplekken WK

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Merel Conijn is niet tevreden over de "bijzondere keuze" die de KNSB heeft gemaakt met betrekking tot de aanwijsplekken voor het WK allround. "Ze hebben mijn kans afgepakt om me te plaatsen voor het WK", zei Conijn na afloop van de huldiging van de olympiërs van TeamNL in Heerenveen.

Aanvankelijk zou de KNSB voor zowel het WK allround als het WK sprint twee mannen en twee vrouwen aanwijzen. Maar voor het allroundtoernooi besloot de schaatsbond drie vrouwen aan te wijzen: Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Marijke Groenewoud. Dat betekent voor alle andere schaatssters dat zij zich niet meer kunnen kwalificeren voor het WK, ook al winnen zij komend weekend het Nederlands kampioenschap.

"Niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen die niet mee was naar de Spelen en door heeft getraind naar dit NK is het heel oneerlijk", zei Conijn. Ze wees op de reglementen van de KNSB, die voorschrijven dat de winnaar van het NK naar het WK gaat. "Het is niet vanzelfsprekend dat je dat NK wint, maar ik vind wel dat iedereen een gelijke kans moet krijgen."

Nuis beëindigt seizoen

"Ik ga wel rijden", zei Conijn. "Het is niet mijn stijl om me dan nu terug te trekken. Er zijn mensen die tickets hebben geboekt. En ik wil me nu ook gewoon niet laten kennen."

Voor de andere drie toernooien geldt het NK wel nog altijd als plaatsingswedstrijd. Bij de mannen zijn Chris Huizinga en Stijn van de Bunt aangewezen voor het allrounden. Voor het WK sprint zijn bij de vrouwen Femke Kok en Jutta Leerdam en bij de mannen Jenning de Boo en Joep Wennemars aangewezen. Kjeld Nuis werd niet aangewezen en besloot af te zien van het NK en zijn seizoen te beëindigen.

De wereldkampioenschappen allround en sprint vinden van 5 tot en met 8 maart plaats in Heerenveen.