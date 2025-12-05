Leerdam veert mentaal op na fietsongeluk en wint 1000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Een ongeluk waarbij ze op haar fiets van de weg was gereden, heeft Jutta Leerdam er niet van weerhouden de zege op de 1000 meter te grijpen bij de wereldbeker in Heerenveen. Met 1.14,16 bleef ze wereldkampioene Miho Takagi uit Japan en landgenote Femke Kok voor. "Dit soort dingen maken je sterker. Dat je opstaat en weer positieve focus hebt", reageerde de 26-jarige schaatsster.

De schaatsster vertelde hoe ze een week geleden van de weg was gereden door een tegemoetkomende automobilist die naar beneden op zijn telefoon keek. Ze ging over haar stuur over de kop. Leerdam kreeg vijf hechtingen in een wond op haar kin en heeft schaafwonden op haar linkerarm en schouder.

Leerdam was blij met haar zege "ondanks alles wat er was gebeurd". "Je kunt jezelf zielig vinden, dat heb je zelf in de hand. Je kunt ermee omgaan zoals je zelf wilt. Je kunt ook heel positief zijn en dan valt het best mee. Ik denk dat dat een goede les is, al heb ik die situaties liever helemaal niet."