Voor wie een hekel heeft aan sporten: een half uur in een heet bad is net zo goed voor je bloeddruk

Na een lange dag is een warm bad heerlijk ontspannend. Maar dat hete water doet veel meer met je lichaam dan je misschien denkt. Een half uur badderen kan zelfs een groter effect hebben op je bloeddruk en kleine bloedvaten dan een half uur fietsen, blijkt uit nieuw onderzoek.

Voor de studie werden 25 volwassenen tussen de 45 en 70 jaar onderzocht. Ze hadden allemaal overgewicht of obesitas.

De deelnemers ondergingen twee tests: ze zaten dertig minuten tot hun borst in water van 40 graden of ze fietsten een half uur op een hometrainer, met een inspanning van 60 tot 70 procent van hun maximale hartslag. Tussen beide sessies zat minstens 72 uur.

Bloedvaten reageren spectaculair

Het resultaat was opvallend. Na het hete bad waren de kleine bloedvaten in de huid sterker verwijd dan na het fietsen. Ook de hoeveelheid bloed die erdoorheen stroomde en de stroomsnelheid namen meer toe. Bovendien daalden zowel de bovendruk als de onderdruk sterker.

Dat komt doordat warmte de bloedvaten laat verwijden, zodat het lichaam overtollige warmte kan afvoeren. Tegelijkertijd neemt de bloedstroom toe, wat gunstige veranderingen in de vaatfunctie kan stimuleren.

"Deze uitgesproken reacties van de kleine bloedvaten gingen gepaard met een grotere stijging van de kerntemperatuur van het lichaam en een sterkere daling van de systolische en diastolische bloeddruk na onderdompeling in heet water, terwijl matig intensieve lichaamsbeweging een sterkere stijging van de hartslag veroorzaakte", klinkt het

Kan een warm bad sporten vervangen?

Zo eenvoudig ligt het niet. De proef was klein en beide activiteiten duurden even lang, maar het lichaam werd tijdens het bad veel sterker opgewarmd. De resultaten bewijzen dus niet dat badderen gezonder is dan bewegen.

Toch biedt de ontdekking interessante mogelijkheden. Wereldwijd voldoet ongeveer 31 procent van de volwassenen niet aan de richtlijnen voor lichaamsbeweging. Vooral voor mensen die moeilijk kunnen sporten, zou warmtebehandeling een waardevolle aanvulling kunnen zijn.

"Dit kan vooral relevant zijn voor patiëntengroepen die niet regelmatig kunnen bewegen, wat erop wijst dat onderdompeling in heet water kan dienen als aanvullende of alternatieve strategie om gunstige prikkels voor de bloedvaten op te wekken."