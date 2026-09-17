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Turkse media: Erdogan zoekt herverkiezing via geitenpaadje

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 20:01
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ANKARA (ANP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is voornemens zich opnieuw te kandideren voor het presidentschap, aldus Turkse media op gezag van een hooggeplaatste adviseur van Erdogan.
Daartoe zou de Turkse president vervroegd verkiezingen willen uitschrijven, om zo middels dit geitenpaadje de maximale ambtstermijn van tweemaal vijf jaar te omzeilen. Verkiezingen zouden in dat geval in april 2028 worden gehouden, een maand eerder dan gebruikelijk. Wel moeten eerst 360 van de 600 parlementariërs in het land akkoord zijn, het minimum om vervroegde verkiezingen uit te schrijven.
Vorig jaar nog zei Erdogan niet van plan te zijn zich opnieuw te kandideren als president. Ook vanuit de Turkse overheid klonken vooralsnog geen signalen dat er mogelijk vervroegde verkiezingen zouden komen. Als er verkiezingen komen, is het nog de vraag wie het zal opnemen tegen de Turkse leider. Zijn belangrijkste opponent, oud-burgemeester van Istanbul Ekrem İmamoğlu, zit vast. Vermoedelijk zal hij niet kunnen deelnemen vanuit gevangenschap.
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